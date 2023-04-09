СК Днепр-1 в рамках 20-го тура УПЛ встретится со Львовом, Александрия принимает Черноморец, а Колос сыграет с Металлистом 1925. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 – Львов

Днепровцы благодаря осечке Шахтера смогли приблизиться к первому месту на дистанцию в одно очко, однако вчера "горняки" снова оторвались. Чтобы восстановить минимальное отставание, необходимо побеждать Львов. Задача не кажется сложной, учитывая последние результаты "горожан" – они не выиграли в трех матчах подряд, оставшись на дне таблицы.

С одной стороны, это можно оправдать тяжелым календарем. Тягаться с Зарей, Кривбассом и Динамо коллективу не с руки, а вот Минай весной они переиграли (пусть и благодаря одному-единственному моменту). С другой – уровень футбола львовян явно не впечатлял. При Дулубе они имели хотя бы отдельные хорошие отрезки, а вот что ждать от Анатолия Бессмертного?

С Динамо он откровенно не впечатлил, отказавшись от схемы с тремя защитниками и облегчив этим задачу для киевлян. Впрочем, следует не забывать, что во время первого захода в клуб он бил Шахтер и спас Львов от вылета из УПЛ. Именно поэтому игрокам СК Днепра-1 не следует расслабляться – тем более, что ситуация заставляет "горожан" биться с отчаянием обреченных. До зоны переходных матчей им не хватает пяти очков.

Очевидно, что такого соперника "спортклубовцы" должны побеждать, вот только весной футбол подопечных Александра Кучера был далеким от идеала. Они разделили очки с Александрией, проиграли Динамо, получили кучу проблем в Ровно (но выиграли), а Металлист 1925 в первый час игры создал кучу моментов – дальнейший разгром организовали только благодаря химии Довбыка и Пихаленка. Ну, и благодаря левенькому пенальти.

СК Днепр-1 прямо сейчас не выглядит коллективом, способным штамповать победы в каждом туре. Возможно, это скоро пройдет. Так или иначе, сегодня надо бить Львов любой ценой.

Кадровая ситуация

Травмированы: Пеглоу, Пурита, Адамюк, Лучкевич (СК Днепр-1)

Дисквалифицированные: Муравский (Львов)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Львов

СК Днепр-1: Рыбак – Хайнер, Сваток, Сарапий, Пасич – Бабенко, Бланко – Пидлепенец, Пихаленок, Рубчинский – Довбик

Львов: Рыбка – Гильерме, Игор, Сасовский, Кузык – Грисьо, Алибеков, Беляев, Богунов – Бугай, Эсеола

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

СК Днепр-1 имеет определенные трудности с составом, но они не столь уж и критичны для матча со Львовом. При всех нюансах, "спортклубовцы" должны побеждать "горожан" – это команды с разных планет. Конечно, днепровцы помучились в последних турах, но вместе с тем они доказали готовность терпеть, проявлять характер и добиваться нужного результата.

Даже ничья станет громкой сенсацией, однако в неё совсем не верится. Впрочем, не стоит забывать, что мы говорим об УПЛ – здесь возможно всё.

Александрия – Черноморец

Один из самых интересных матчей тура. Возможно, даже самый интересный. Во-первых, встречаются две оригинальные концепции, основанные на проактивном стиле – у Руслана Ротаня она имеет горизонтальный характер, а у Романа Григорчука больше вертикальности. Александрийцам на сборах и в первых четырех матчах весной прививали позиционный футбол, тогда как одесситы славятся прессингом и интенсивностью.

Во-вторых, очень интересно посмотреть, какую тактику сегодня выберет Александрия. Неделю назад "аграрии" разгромили Ворсклу, неожиданно отказавшись от "Ротань-стайла" и начав играть по методичкам Владимира Шарана. Это можно воспринимать как капитуляцию идей Руслана Петровича, вызванную отсутствием необходимых футболистов и необходимостью оборвать серию ничьих.

Впрочем, это могло быть только адаптацией под соперника – полтавчане высоко прессингуют и имеют настолько дырявую защиту, что сам Бог предпочел кошмарить лонгболами. Черноморец имеет похожий стиль, поэтому сегодня Александрия могла бы продолжить "Шаран-стайл". Интересно посмотреть, был ли эксперимент с Ворсклой единичным эпизодом и сработает ли прагматичный подход в матче против более стабильного коллектива.

В конце концов, встречаются два сильных середняка с неплохим кадровым потенциалом. Александрия весной не проиграла ни одного матча, остановив, в частности, и СК Днепр-1 – хотя победа над ворсклянами была дебютной. Черноморец во втором круге тоже идет без поражений, а неделю назад одесситы отобрали очки у самого Шахтера! Причем не играя на отбой, а смело атакуя.

Турнирная ситуация требует от коллективов победы. Подопечные Руслана Ротаня при большом желании могли бы побороться даже за медали (благо, у них есть игра в запасе), однако сейчас важнее держать на дистанции Кривбасс – криворожане всего в трех зачетных баллах позади. Команда Романа Григорчука, в свою очередь, находится в одном пункте от зоны прямого вылета.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Путря (Черноморец)

Не сыграют по другим причинам: Авагимян (Черноморец; условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Черноморец

Александрия: Шевченко – Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков – Мустфаев, Рыбалка, Ковалец – Кожушко, Кулаков, Третьяков

Черноморец: Непогодов – Ермаков, Салюк, Гучек, Брагару – Васильев, Демченко, Кузык – Бадибанга, Хадида, Алефиренко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры считают фаворитом Александрию. Во-первых, она играет дома и не знает поражений. Во-вторых, Черноморец понес довольно ощутимые кадровые потери – особенно это касается Путри. У одесситов больше нет профильных правых фулбеков. У Руслана Ротаня подбор исполнителей шире.

К тому же, "аграрии" проявили себя гибким и довольно эффективным в тактическом плане коллективом, чего не скажешь о "моряках". Тем не менее, соперники по игре примерно равны, поэтому сегодня решающее значение будут иметь мелкие детали. Выбранный состав, схема, тактическая модель, погода, газон, арбитраж, реализация – все это способствует рандомности результата, но мы все же поставим на Александрию.

Колос – Металлист 1925

Если предыдущий матч действительно интересно посмотреть (хотя бы в хайлайтах), то в случае с Колосом все очень печально. Ковалевцы – это как царь Мидас, только наоборот. Любой матч подопечные Ярослава Вишняка превращают из золота в грязную кашу, с кучей борьбы и без моментов. В первом круге подобный стиль приносил неплохие результаты, однако весной команда одержала всего одну победу в четырех турах. Над кризисным Рухом, 1:0.

Причем остальные соперники были не лучше. Колос минимально проиграл Минаю и Кривбассу, а с Металлистом неделю назад была зафиксирована нулевая ничья. Хотя все могло снова завершиться проигрышем со счетом 0:1, если бы Прядун реализовал пенальти (довольно сомнительный, между прочим). Остается только надеяться, что коллектив рано или поздно прорвет.

У Металлиста 1925 во втором круге неоднозначные результаты. С одной стороны, харьковчане не выиграли ни в одном из пяти весенних туров. С другой – они отобрали очки у крепких Александрии, Черноморца и Ворсклы. Последний матч завершился разгромом от СК Днепра-1, но в первый час встречи "жёлто-синие" выглядели чрезвычайно убедительно. Если бы не левый пенальти, игра могла завершиться с другими цифрами.

Это все, конечно, классно – вот только турнирная ситуация требует от Эдмара победы. Команда держится только в трех очках от зоны вылета. По уровню футбола Металлист 1925 не выглядит аутсайдером, однако с такими результатами все может завершиться переходными матчами за выживание, где возможны любые варианты.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Металлист 1925

Колос: Волынец – Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Емец – Богданов, Милько – Смирный, Ореховский, Болбат – Безбородько

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень – Габелок, Мартынюк, Вачиберадзе – Ременюк, Бычек, Дмитренко

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекеры считают Колос фаворитом, но даже они до конца не уверены в победе ковалевцев. Коэффициент на нее – более 2,2. У Металлиста несколько больше 3,0.

Колос не забивает больше одного гола, а с очень слабым Металлистом неделю назад вообще было 0:0. Металлист 1925, в свою очередь, давно ходит рядом с победой и голами – острые эпизоды есть, положительные моменты в футболе Эдмара также присутствуют, а у довольно крепких соперников удалось отобрать очки. Нам кажется, что сегодня харьковчане как минимум не проиграют.

Более того – мы рискнем и поставим на победу гостей. "Жёлто-синие" способны на это.

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