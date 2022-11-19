"Я бы сказал, что Макс Валеф – это вратарь среднего уровня. Если СК Днепр-1 ставит перед собой высокие задачи, вратарь у клуба должен быть высшего класса.

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Да, у него полный порядок с техникой игры ногами, но с игрой на выходах есть проблемы. Еще смущает, что до перехода в СК Днепр-1 у него было очень мало игровой практики. Игравший до него румын Кожокару выглядел интереснее.

По-моему, в СК Днепр-1 должен играть вратарь с украинским паспортом. Для этого нужно либо воспитывать вратаря, либо искать голкипера в других украинских клубах.

В чем проблема? Мы в СК Днепр-1 готовили молодых вратарей, но для первой команды все время нужен был уже готовый вратарь. Прямо сейчас. А еще у днепрян не принято отдавать вратарей в аренду. Вот они и маринуются в собственном соку вместо того, чтобы набираться игровой практики. Поэтому некоторые вратари там так и не раскрылись", – сказал Медин в интервью FanDay.

Напомним, в текущем сезоне 29-летний Валеф провел за днепрян 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов (еще в 8 поединках отстоял на ноль).

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