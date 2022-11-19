В субботу, 19 ноября, в 13:00 состоится главный матч первой половины чемпионата. На поле ужгородского "Авангарда" сойдутся СК Днепр-1 и Шахтер.

Текущая форма

Битва первой и второй команд чемпионата за звание зимнего чемпиона – это всегда интрига. Даже если в привычной вывеске "Динамо-Шахтер" произошла замена. И это не говоря уже обо всех других хитросплетениях будущего противостояния Шахтера и Днепра-1.

Победу номинальных хозяев Parimatch Ukraine оценивает коэффициентом 3,30. На триумф дончан – 2,14. Ничейный результат умножит вашу ставку на 3,55.

Ключевой подтекст этой дуэли – тренерский. Легенда Шахтера и семикратный чемпион Украины в составе "горняков" Александр Кучер встретится с главной командой своей карьеры. А предыдущий наставник Днепра-1 Игор Йовичевич будет противостоять своим бывшим в статусе тренера Шахтера. Кроме того, в субботу Александр Пихаленок сможет сыграть против команды, которая его воспитала. Невен Джурасек и Лукас Тейлор перед стартом сезона наоборот отправились по противоположному маршруту из Днепра-1 в Шахтер.

Пихаленок и Джурасек теперь по разные стороны баррикад

Днепрян и дончан в турнирной таблице разделяют пять очков. Правда, "горняки" могут сократить отставание благодаря матчу, который у них есть в запасе. В прошлом туре лидеры УПЛ синхронно потеряли очки. Днепр-1 не справился с Ворсклой (1:1), а Шахтер – с Зарей (2:2).

Игорь Когут в матче с Ворсклой

Для ребят Кучера эта ничья оказалась лишь второй в Премьер-лиге. В остальных 10 поединках Днепр-1 выигрывал. Похожая картина у Шахтера: 8 побед и 3 ничьих. Субботние соперники остаются единственными в УПЛ, кто еще не проигрывал. К тому же обе команды продолжают мощные серии: днепряне не проигрывают в УПЛ 18 матчей подряд, Шахтер – 26.

Днепр-1 уже сделал весомую заявку на первое историческое чемпионство. Шахтер стремится воспользоваться случаем и вернуть золото себе, пока Динамо находится в затяжном кризисе. Следовательно, успех в поединке с основным конкурентом – хороший шанс, чтобы завоевать поул-позишн.

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История противостояний

В очных встречах у Шахтера тотальное преимущество. Все пять матчей в рамках чемпионатов Украины завершились победами "оранжево-черных" с общим счетом 11:2. Кстати, первая встреча этих команд прошла в полуфинале Кубка Украины в 2019-м. И тогда победили дончане – 2:0.

Предыдущий поединок датирован сентябрем прошлого года. На "Олимпийском" Шахтер выиграл 2:0.

Кадровая ситуация

У Шахтера с травмированными все стабильно: Виктор Корниенко, Марьян Швед, Александр Зубков и Ефим Конопля. Очевидно, что никто из них против Днепра-1 не сыграет.

Марьян Швед

Днепряне также давно не могут рассчитывать на Эмилиано Пуриту, Валерия Лучкевича, Доминго Бланко, Фареса Балули и Сергея Горбунова. Вероятно, в субботу не будет доступным для тренерского штаба алжирец Янис Амаш.

Ориентировочные составы

Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бусанелло – Когут, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Назаренко – Довбик.

Шахтер: Трубин – Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Судаков, Бондаренко, Крыськив, Мудрик – Траоре.