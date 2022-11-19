"Я сказав би, що Макс Валеф – це воротар середнього рівня. Якщо СК Дніпро-1 ставить перед собою високі завдання, воротар у клубу має бути вищого класу.

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Так, у нього повний порядок із технікою гри ногами, але з грою на виходах є проблеми. Ще бентежить, що до переходу в СК Дніпро-1 у нього було дуже мало ігрової практики. Румун Кожокару, який грав до нього, виглядав цікавіше.

Як на мене, в СК Дніпро-1 має грати воротар із українським паспортом. Для цього потрібно або виховувати свого воротаря, або шукати голкіпера в інших українських клубах.

В чому проблема? Ми в СК Дніпро-1 готували молодих воротарів, але для першої команди весь час потрібен був уже готовий воротар. Прямо зараз. А ще у дніпрян не прийнято віддавати воротарів у оренду. Ось вони і маринуються у власному соку замість того, щоб набиратися ігрової практики. Тому деякі воротарі там так і не розкрилися", – сказав Медін в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні 29-річний Валеф провів за дніпрян 19 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 17 голів (ще в 8 поєдинках відстояв на нуль).

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