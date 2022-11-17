СК Днепр-1 на своем сайте объявил о продлении контрактов с полузащитником Валентином Рубчинским и защитником Владимиром Адамюком.

СК Днепр-1 попытается вернуть Тайсона в УПЛ, – СМИ

20-летний Рубчинский подписал новое соглашение с клубом сроком на три года. Валентин – воспитанник Днепра. В текущем сезоне провел за команду Александра Кучера 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

31-летний Адамюк пролонгировал сотрудничество на два года с возможностью продления соглашения еще на один сезон. Напомним, Владимир перебрался в СК Днепр-1 из Львова в январе 2020-го. В 18 матчах этого розыгрыша забил 3 мяча и отдал 1 ассист. Transfermarkt просит за него 400 тысяч евро.

Напомним, СК Днепр-1 после 12-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ первым, опережая Шахтер на 5 очков.

"Думав: "За що це все мені?": тричі рвав "хрести", дебютував за основу Дніпра у 16, а зараз асистує Довбику