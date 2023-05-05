Разгром Металлиста (5:0) был не единственной приятной новостью для игроков СК Днепр-1 в течение недели.

"Игрокам Днепра-1 выплатили 2 зарплаты – за январь и февраль. Случилось это вчера, на следующий день после яркого матча с Металлистом. На данный момент в команде еще остаются задержки за март и апрель, их обещают погасить вскоре.

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Этой новостью я совсем не ставлю под сомнение происхождение денег, зашедших на счета именно после матча, результат которого получил статус подозрительного. Скорее всего, это просто стечение обстоятельств.

Днепр-1, как и остальные представители УПЛ, неделю-две назад получил платежи солидарности УЕФА – это где-то под 500 тыс. евро каждому (кроме Динамо, Шахтера и Зари как участников групповых турниров еврокубков 2021/22). Поэтому средства, которые направляются на развитие детского футбола, вполне могли одолжить и на зарплатный фонд", – сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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