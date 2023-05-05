"Гравцям Дніпра-1 виплатили 2 зарплати – за січень та лютий. Сталося це вчора, наступного дня після яскравого матчу з Металістом. На даний момент у команді ще залишаються затримки за березень та квітень, їх обіцяють погасити невдовзі.

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Цією новиною я зовсім не ставлю під сумнів походження грошей, які зайшли на рахунки саме після матчу, результат якого набув статусу підозрілого. Швидше за все це просто збіг обставин.

Дніпро-1, як і решта представників УПЛ, тиждень-два тому отримали платежі солідарності УЄФА – це десь під 500 тис. євро кожному (крім Динамо, Шахтаря і Зорі як учасників групових турнірів єврокубків 2021/22). Тому кошти, які спрямовуються на розвиток дитячого футболу, цілком могли позичити і на зарплатний фонд", – повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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