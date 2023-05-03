Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Комитет этики и честной игры обратил внимание на поединок 24-го тура чемпионата Украины между СК Днепр-1 и Металлистом (5:0).

"Сегодняшние матчи 24-го тура УПЛ с участием лидеров национального чемпионата вызвали немалый резонанс и среди специалистов, и среди болельщиков. В матче Шахтер – Минай не был засчитан гол, который может решить судьбу чемпионата.

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И этот эпизод особенно подчеркивает важность использования системы VAR в каждом матче чемпионата. В свою очередь поединок СК Днепр-1 – Металлист привлек внимание Комитета этики и честной игры из-за нетипично высокого движения ставок.

Благодарен Комитету за быструю реакцию и оперативную остановку трансляции букмекерских данных в этом матче! Комитет арбитров и Комитет по этике и честной игре оперативно изучают ситуацию, сложившуюся в обоих матчах, и в ближайшее время дадут свою оценку по каждому из них.

Fair Play – только так должны проходить все матчи в Украине! И только по такому принципу должны определяться победители в каждом нашем турнире!" – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

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