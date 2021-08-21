Матч между СК Днепр-1 и Рухом вполне можно было бы назвать вторым центральным в туре (после битвы Динамо с Десной). Обе команды имеют сильный состав, обе хотят прорваться в еврокубки, у обоих – опытные тренеры с прогрессивными тактическими идеями. Фаворитами поединка на Днепр Арене считались хозяева, ведь львовяне в 5 последних выездах не завоевали победы, но и днепровцы начали сезон не очень стабильно. Словом, болельщиков ожидала интересная встреча.

Правда, в первые 20 минут футболисты не порадовали зрителей хотя бы одним опасным моментом, да и общий темп игры был довольно медленным. Это немного разочаровало, однако в середине первого тайма СК Днепр-1 включился. Уже на 22-й минуте "спортклубовцы" могли забить в результате подачи от Гуцуляка и скидки от Игнатенко – Когут замыкал ее ударом головой с трех метров, но мяч пролетел над воротами! Еще через четыре минуты Довбик из пределов штрафной выстрелил в ближний угол – Панькив перевел сферу на угловой.

После подачи с него мяч вынесли. Днепровцы подхватили мяч перед штрафной площадкой и разыграли короткую комбинацию, в завершении которой Игнатенко качнул защитника и метров с 22-х красиво пробил в дальнюю девятку – без шансов для голкипера. 1:0! После этого хозяева провели еще несколько хороших атак, ничего не позволяя гостям, а на 35-й минуте они уже удвоили преимущество – и как! Назаренко в стиле Коноплянки прошел двух защитников, сместился в центр и из-за пределов штрафной выстрелил точно под правую штангу. 2:0!

Шокированный Рух до перерыва так и не оправился, но и СК Днепр-1 неожиданно остановился. Добить Рух подопечные Йовичевича могли уже в первые 15 минут второго тайма, когда удалось создать целый вагон голевых моментов. Быть бы разгрому, если бы не отчаянная игра Панькива: на 54-й Юрий парировал шикарный выстрел Дубинчака с лету в девятку и сразу накрыл добивание Довбика с острого угла, а на 55-й он же исполнил двойной сейв – сначала Юрий вытащил удар Игнатенко в нижний правый угол, а дальше он спас при добивании Довбика с пяти метров! Игнатенко подхватил отскок и пробил в падении через себя, однако мяч пролетел над перекладиной.

Наказание за расточительность могло догнать днепровцев на 61-й минуте, когда Борячук едва не повторил шедевр Назаренко. В завершении слалома Андрей стрелял в правую "шестерку" – штанга спасла "спортклуб"! Хозяева ответили на 64-й шикарным забросом на ход Довбику – Артем переиграл Панькива и покатил мяч в пустые ворота, но Белый в подкате успел спасти львовян. На данный момент подопечные Игора Йовичевича вели 14:1 по ударам, 9 раз попав в створ.

После такого активного начала второго тайма команды снова остановились, ничего не создавая и катая мяч без особого продвижения вперед. Оба тренера пытались освежить игру: Йовичевич на 70-х минутах бросил в бой Чуже, Русина, Логинова и Батагова, а Леонид Кучук выпустил Кузика, Кухарука и Мартынюка. Впрочем, до эндшпиля встречи эффекта от этих замен не было.

Веселее стало в конце встречи. Так, на 82-й минуте Довбик вдруг вырвался один на один с Панькивым, перебросив его, но мяч предательски пролетел рядом с ближней стойкой. Рух на 88-й огрызнулся красивым выстрелом Мартынюка из-за пределов штрафной под перекладину, но Кожокару парировал. В компенсированное время Панькив парировал очередной выстрел Довбика, а удары Ярмолюка и Джурасека с близкой дистанции прошли рядом с правым нижним углом.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу СК Днепр-1.