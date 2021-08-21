Матч між СК Дніпро-1 та Рухом цілком можна було б назвати другим центральним у турі (після битви Динамо з Десною). Обидві команди мають сильний склад, обидві бажають прорватись у єврокубки, у обох – досвідчені тренери з прогресивними тактичними ідеями. Фаворитами поєдинку на Дніпро Арені вважалися господарі, адже львів'яни в 5 останніх виїздах не здобули жодної перемоги, але й дніпровці почали сезон не дуже стабільно. Словом, на вболівальників очікувала цікава зустріч.

Гуцуляк визначив головного "винуватця" свого переходу в СК Дніпро-1

Щоправда, у перші 20 хвилин футболісти не потішили глядачів бодай одним небезпечним моментом, та і загальний темп гри був доволі повільним. Це трішки розчарувало, однак в середині першого тайму СК Дніпро-1 увімкнувся. Вже на 22-й хвилині "спортклубівці" могли забити внаслідок подачі від Гуцуляка та скидки від Ігнатенка – Когут замикав її ударом головою з трьох метрів, але м'яч пролетів над воротами! Ще за чотири хвилини Довбик з меж штрафного вистрілив у ближній кут – Паньків перевів сферу на кутовий.

Після подачі з нього м'яч винесли. Дніпровці підхопили м'яч перед карним майданчиком і розіграли коротку комбінацію, в завершенні якої Ігнатенко хитнув захисника й метрів з 22-х красиво пробив у дальню дев'ятку – без шансів для голкіпера. 1:0! Після цього господарі провели ще кілька хороших атак, нічого не дозволяючи гостям, а на 35-й хвилині вони вже подвоїли перевагу – і як! Назаренко в стилі Коноплянки пройшов двох захисників, змістився в центр і з-за меж штрафного вистрілив точнісінько під праву стійку. 2:0!

Шокований Рух до перерви так і не оговтався, але і СК Дніпро-1 несподівано зупинився. Добити Рух підопічні Ігора Йовічевіча могли вже у перші 15 хвилин другого тайму, коли вдалося створити цілий вагон гольових моментів. Бути б розгрому, якби не відчайдушна гра Паньківа: на 54-й Юрій парирував шикарний постріл Дубінчака з лету в дев'ятку й одразу накрив добивання Довбика з гострого кута, а 55-й він же виконав подвійний сейв – спочатку Юрій витягнув удар Ігнатенка в нижній правий кут, а далі він врятував при добиванні Довбика з п'яти метрів! Ігнатенко підхопив відскок і пробив у падінні через себе, однак м'яч пролетів над поперечкою.

Покарання за марнотратство могло наздогнати дніпровців на 61-й хвилині, коли Борячук ледь не повторив шедевр Назаренка. В завершенні слалому Андрій стріляв у праву "шістку" – стійка врятувала "спортклуб"! Господарі відповіли на 64-й шикарним закидання на хід Довбику – Артем переграв Паньків й покотив м'яч у порожні ворота, але Білий у підкаті встиг врятувати львів'ян. На цей момент підопічні Ігора Йовічевіча вели 14:1 за ударами, 9 разів влучивши у площину.

Після такого активного початку другого тайму команди знову зупинилися, нічого не створюючи й катаючи м'яч без особливого просування уперед. Обидва тренери намагалися освіжити гру: Ігор Йовічевіч на 70-х хвилинах кинув у бій Чуже, Русина, Логінова та Батагова, а Леонід Кучук випустив Кузика, Кухарука та Мартинюка. Втім, до ендшпілю зустрічі ефект від замін не відчувався.

Веселіше стало наприкінці зустрічі. Так, на 82-й хвилині Довбик вдруге вирвався сам на сам з Паньківим, перекинувши його, але м'яч по-зрадницьки пролетів поруч з ближньою стійкою. Рух на 88-й огризнувся красивим пострілом Мартинюка з-за меж штрафного під поперечину, але Кожокару парирував. В компенсований же час Паньків парирував черговий постріл Довбика, а удари Ярмолюка та Джурасека з близької дистанції пройшли поруч з правим нижнім кутом.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу СК Дніпро-1.

Верес здобув першу перемогу після повернення в УПЛ, мінімально перегравши Минай