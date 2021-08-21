Программу дня в УПЛ открывал поединок в Луцке между Вересом и Минаем. Ровенчане побед в новом сезоне ещё не знали, но на "Авангарде" они не проигрывали – команда расписала ничьи с Колосом и Ворсклой. Впрочем, закарпатцы за это время успели набрать 4 очка с Александрией и Зарей, поэтому фаворита встречи определить было трудно.

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Впрочем, никто не ожидал от этого матча обилия голов, ведь оба коллектива исповедуют закрытый стиль игры. Футболисты не изменили ему, организовав целых четыре удара в первом тайме – причём ровенчане пробили по воротам лишь раз (Кучеров стрелял над девяткой с отскока). Минай существенно превосходил в активности: на 15-й минуте Гончаренко спас от гола Селезнева в пустые, а на 24-й Евгений таки забил с передачи Багайоко – правда, счет не изменился, ведь форвард залез в офсайд. Багайоко мог и сам отличиться после подачи с углового, но его замыкание прошло над перекладиной.

На перерыв команды отправились с нулями на "табло". На поле было довольно скучно, но второй тайм вполне оправдал скучность первого. Уже через минуту после возобновления игры Кулиев мог забить шедевральный гол, закрутив мяч из-за пределов штрафной в дальнюю девятку – сфера прошла рядом. Верес ответил выстрелом Солдата (слишком высоко).

На 58-й же минуте случился очень весёлый эпизод – Кучер пропустил пас партнера меж собственных ног и спас от автогола сейвом в последний момент, сыграв рукой. За это назначают свободный удар. Казалось, что гол Вереса неизбежен, однако Гончеренко с пяти метров даже в стенку не попал! Мяч пролетел мимо левой штанги.

Казалось, что после такого команды уже точно не забьют, однако уже на 60-й ровенчане открыли счёт: Багайоко в борьбе с Сергийчуком перед собственной штрафной запустил "свечу", а мяч на левом краю подхватил Гегедош – после этого экс футболист "лис" выстрелил в дальний нижний. 1:0! Практически сразу Немчанинов мог и удвоить преимущество хозяев, но его удар с острого угла попал во внешнюю сторону сетки.

Минай мог наказать за расточительность уже на 66-й минуте, заработав пенальти за гандбол Мирошника в борьбе против Ахмедзаде. Сам РУстам и взялся его исполнять, однако Когут парировал выстрел с "точки"! На добивании гостям сыграть не удалось. Селезнёв, которого недавно заменили, схватился за голову, а дисквалифицированный Василий Кобин закурил на трибунах сигарету.

Впереди у команд было ещё 24 минуты основного времени. Оба тренера провели серию замен, освежив состав, но развесёлый поединок неожиданно свалился к скучной позиционной и контактной борьбе. Ни одного момента за этот период болельщики так и не увидели. Аж на 90+1-й минуте Кулиев получил возможность спасти Минай, замкнув прострел на дальнюю штангу, однако с минимального расстояния Эльдар пробил мимо ворот.

Удобный для ровенчан ход встречи не помешал Дахновскому получить удаление после 8 проведенных на поле минут. Впрочем, времени на камбэк у Миная уже не было. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Вереса – первую после возвращения в УПЛ!

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