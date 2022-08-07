Днепряне будут принимать соперника в международных поединках на новой арене.

Как известно, СК Днепр-1 ранее планировал принимать соперников в еврокубках в Дунайской среде на MOL Arena. Однако теперь изменил решение и остановил свой выбор на стадионе Локомотив в Кошице, сообщает Buckaro Banza.

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Причиной тому стала логистика. Расстояние от украинской границы до Кошице составляет 95 километров, а Дунайская Стреда расположена почти в 500 километрах от нашей страны. Стадион Локомотив вмещает 10 787 зрителей и является домашней ареной местного клуба второй словацкой лиги.

Напомним, 18 августа СК Днепр-1 в плей-офф Лиги Европы встретится с победителем пары АЭК (Кипр) – Партизан (Сербия). В случае успеха днепряне будут выступать в групповом турнире второго по силе еврокубка. Если же "спорклубовцы" не пройдут квалификацию ЛЕ – сыграют в Лиге конференций.

Домашние матчи УПЛ СК Днепр-1 планирует проводить в Ужгороде.

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