"Я так понимаю, что в начале следующей недели уже должен быть календарь УПЛ. Еще очень много моментов. Предстоит встреча представителей УПЛ с представителями УАФ. Здесь есть вопросы, кто будет платить за арбитраж, за VAR. УАФ, УПЛ или клубы?Поэтому вопросов сейчас больше, чем ответов.

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Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не анонсировать начало матчей и где они будут проходить. В связи с угрозой теракта в военное время. Сейчас требуем: "Мы хотим календарь УПЛ". Но, может, мы его и не узнаем. Будем узнавать в последний момент", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, старт нового сезона УПЛ запланирован на 23 августа.

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