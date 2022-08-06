Товарищеские матчи 6августа 2022

Кривбасс – Металлист – 1:1

Голы: Хобленко, 90 – Пидлепенец, 19

Минай – Карпаты Львов – 0:1

Гол: Дуць, 45

Рух – Черноморец – 3:1

Голы: Клымчук, 14, 59, Таллес, 53 (пен) – Путря, 45+1

СК-Днепр-1 – Шарджа – 1:1

Голы: Довбик, 90+2 – Бернард, 63

В стартовом матче дня встречались новички УПЛ 2022/23 – Кривбасс и Металлист. Обе команды в прошлом сезоне выступали в Первой лиге и серьезно обновили составы. Особенно это касается харьковчан, потерявших главного тренера и ряд важных футболистов.

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Счет открыли "желто-синие". Пидлепенец метко пробил в ближний угол и застал врасплох Клищука, который не спас. Подопечные Юрия Вернидуба отыгрались на 90-й минуте. Алексей Хобленко после паса Татаркова установил окончательный счет – 1:1. Кривбасс завершил третий сбор ничьей.

Львовские Карпаты после нескольких спаррингов в городе Льва отправились в Закарпатскую область на поединок против Миная – участника УПЛ 2022/23. В первом тайме у обеих команд были классные моменты, но отличились подопечные Андрея Тлумака.

Перед свистком на перерыв "львы" удачно реализовали стандарт – как и в предыдущем матче с Нивой, успех Карпатам принес угловой. Денис Кожанов подал, а Игорь Дуць мощным ударом головой поразил ворота бывшей команды, из которой и перешел в Карпаты. Второй гол новичка "зелено-белых" во втором поединке подряд.

Команда Владимира Шарана могла отыграться на последних минутах игры. Голкипер Карпат неудачно сыграл на выходе после подачи со штрафного, однако стойка сыграла за львовян. Минай устроил настоящее давление на ворота Дмитрия Фастова, но карпатовцы устояли. 0:1 – второй раз подряд "львы" побеждают благодаря единственному голу Игоря Дуця.

Рух в Винниках разобрался с одесским Черноморцем. За львовян дубль оформил Юрий Клымчук, забивший по голу в каждом из таймов. Еще один мяч за "желто-черных" провел Таллес, реализовав 11-метровый. Черноморец забил только однажды, автором точного удара стал Путря. 3:1 – уверенная победа подопечных Кучука.

В еще одном матче СК Днепр-1 на последних секундах спасся от поражения Шарджи из ОАЭ. За украинскую команду забил Артем Довбик, когда до финального свистка осталось 10 секунд. Точный удар за Шарджу записал в свой актив Бернард. Экс-звезда Шахтера технично разобрался с соперником и положил в дальний угол.

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