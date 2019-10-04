Булеца поделился рецептом успеха против Шахтера

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Булеца рассказал, за счет чего днепровский клуб может достичь успеха в игре против донецкого Шахтера.

"Готовимся с позитивными мыслями. Мы уступили Динамо, но ничего страшного – это футбол. Попробуем дать бой лидеру чемпионата на Днепр-Арене.

Булеца: Хотелось бы получать больше игрового времени

Я много играл за молодежные составы Динамо против "горняков" – у нас всегда были ожесточенные бои, поэтому и сейчас настроен на серьезную битву. Как достичь успеха? Если будем хорошо защищаться и остро контратаковать, то все у нас получится", – цитирует футболиста официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, что поединок между СК Днепр-1 и Шахтером состоится 6 октября в 14:00 по киевскому времени.

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