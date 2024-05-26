Нынешний матч против Истанбулспора станет прощальным для 37-летнего итальянца, информирует официальный сайт "канареек".

Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции

На протяжении карьеры Бонуччи поиграл за Интер, Тревизо, Дженоа, Бари, Ювентус, Милан, Унион Берлин и Фнербахче. Коллекция трофеев именитого защитника впечатляет – 9 титулов чемпиона Италии, по 5 Кубков и Суперкубков Италии.

В составе национальной сборной Лео провел 121 матч и забил 8 голов. Бонуччи был ключевым игроком "Скуадры Адзурры" на победном Евро-2020. В частности, забил спасительный гол и реализовал послематчевый пенальти в финале против Англии.

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