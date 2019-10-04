Хацкевич рассказал, почему Супряга не заиграл в Динамо

Экс-наставник Динамо Александр Хацкевич прокомментировал выступления в составе киевского клуба форварда Владислава Супряги, который на правах аренды играет за СК Днепр-1.

"Влад – хороший футболист, хороший парень. Но ему рано еще. Мы не просто так говорили, что ему надо играть. Для позиционной игры он еще очень сырой, ему еще учиться и учиться. Да, в Днепре там быстрый переход, пространство – это его сильные стороны. Но в Динамо другой футбол. У Влада есть много положительных качеств, но нужна еще и техническая база.

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Возможно мы давали ему недостаточно игрового времени. Но, когда он выходил на поле – было очень мало моментов. Он здорово играл с Ворсклой, когда мы отдали инициативу. Тогда Супряга вышел с первых минут, отдал голевую передачу. Но в других матчах мы играли с позиции владения мячом, поэтому пришлось искать другие варианты, такие как перевод Вербича на позицию нападающего", – рассказал Хацкевич в программе Вацко Light.

Напомним, Супряга перешел в Динамо летом 2018 года, отыграв за весь прошлый сезон девять матчей во всех турнирах – забитыми мячами не отличался.

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