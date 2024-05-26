"Сначала я хотел бы поздравить соперников, потому что они достигли своей цели и заслуживали победы. Мои поздравления Полесью за такую игру.

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В общем перед вами очень счастливый тренер. Я очень доволен тем, как мы выступили, что мы показали в этом сезоне. Завоевание дубля – это исторический момент, замечательное выступление в Европе – тоже исторический момент, победа над Барселоной и прочее.

Шахтер может гордиться тем, чего достиг. Мы провели сезон прекрасно – с очень хорошим футболом, с четкой философией и фантастическими усилиями и энергией, которую вложили игроки.

Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за ту энергию и страсть, с которой они нас поддерживают, находясь в таких тяжелых условиях. И также хочу поблагодарить украинский народ за теплый прием – я чувствовал это каждый день. Спасибо всем.

Буду ли я болеть за дортмундскую Боруссию в финале Лиги чемпионов? А как вы думаете? Конечно, ждем эту игру. Логично, кого мы поддерживаем. Я хочу увидеть, как выиграет Реал, чтобы мы получили прямую путевку в Лигу чемпионов. Поэтому, конечно, будем смотреть этот поединок, он нам очень интересен, и надеемся, что они выиграют", – цитирует Пушича официальный сайт "горняков".

Напомним, в случае победы Боруссии над Реалом (финал состоится 1 июня в 22:00) дортмундцы получат право сыграть в основном этапе Лиги чемпионов, подтянув за собой Айнтрахт, который в Бундеслиге финишировал шестым. В таком случае Шахтер начнет еврокубковую кампанию в плей-офф квалификации турнира.

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