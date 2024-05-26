Самый дорогой игрок Шахтера со скандалом выиграл европейский Кубок – женщину-арбитра выводила полиция после 3 красных
Финал Кубка Греции ожидаемо оказался максимально эмоциональным и горячим.
Кубок Греции 2023/24, финал
Панатинаикос – Арис – 1:0
Гол: Вагианнидис, 90+7
Удаления: Коцирас, 51 – Дарида, 65, Жуль, 71
Экс-динамовец Беньямин Вербич не попал даже в заявку Панатинаикоса, а вот Бернард начал со старта. Напомним, бразилец до сих пор является самым дорогим трансфером в истории Шахтера (25 млн евро).
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Финал получился бедным на футбольные моменты, зато насыщенным эмоциями. Греки пригласили судить Стефани Фраппар, но скандалов избежать не удалось. Француженка в дебюте второго тайма удалила игрока Панатинаикоса, однако Арису потом досталось еще больше – две красные. Когда "зеленые" забили победный гол на 90+7-й минуте, начался настоящий ад.
После финального свистка игроки, тренеры и руководство Ариса устроили охоту на Фраппар. 40-летнюю судью выводили со стадиона в сопровождении полиции. Панатинаикосу на все эти разборки было безразлично – Бернард и компания праздновали юбилейный, 20-й Кубок Греции для клуба.
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