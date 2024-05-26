Кубок Греции 2023/24, финал

Панатинаикос – Арис – 1:0

Гол: Вагианнидис, 90+7

Удаления: Коцирас, 51 – Дарида, 65, Жуль, 71

Экс-динамовец Беньямин Вербич не попал даже в заявку Панатинаикоса, а вот Бернард начал со старта. Напомним, бразилец до сих пор является самым дорогим трансфером в истории Шахтера (25 млн евро).

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Финал получился бедным на футбольные моменты, зато насыщенным эмоциями. Греки пригласили судить Стефани Фраппар, но скандалов избежать не удалось. Француженка в дебюте второго тайма удалила игрока Панатинаикоса, однако Арису потом досталось еще больше – две красные. Когда "зеленые" забили победный гол на 90+7-й минуте, начался настоящий ад.

После финального свистка игроки, тренеры и руководство Ариса устроили охоту на Фраппар. 40-летнюю судью выводили со стадиона в сопровождении полиции. Панатинаикосу на все эти разборки было безразлично – Бернард и компания праздновали юбилейный, 20-й Кубок Греции для клуба.

Stéphanie Frappart a dû être ?́?????́? par les forces de l’ordre après avoir distribué 3 cartons rouges. ?



Joueurs, staff et président de l'Aris Salonique l’ont prise à partie après la victoire du Panathinaikos. #grece #FOOTBALL #actu pic.twitter.com/jSNwvEoGLd — Passion Sportive Officiel (@P_Sportive89) May 26, 2024

"Навсегда первая": Динамо в ЛЧ будет судить уникальный арбитр, которая помогала Клоппу брать трофей