Вратарь Копенгагена Камиль Грабара является одним из лидеров двух стартовых туров ЛЧ по количеству сейвов. Однако фигура польского кипера интересна не только с точки зрения его игровых качеств.

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о 24-летнем вратаре датского чемпиона Камиле Грабаре. Из каменного поля – в Ливерпуль, жесткий троллинг партнера и интерес Баварии. Все это Камиль Грабара.

В 16 лет попал в Ливерпуль

О незаурядном таланте уроженца Руды-Шленской говорили с детства. Неудивительно, что перед своим 17-м днем рождения Камиль подписал контракт с Ливерпулем. Мерсисайдцы выиграли конкуренцию за юного кипера хожувского Руха в Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Английский гранд выложил за поляка 250 тысяч фунтов. Таким образом, Грабара стал вторым польским вратарем, котрого подписал Ливерпуль (после Ежи Дудека).

К сожалению, пробиться в основу Камилю не удалось. Он тренировался под руководством Юргена Клоппа, даже попал в заявку на матч Кубка против Челси, однако преимущественно выступал за U-18 и U-23. В начале 2019-го Грабару арендовал датский Орхус, а через полгода – Хаддерсфилд из Чемпионшипа, после чего поляк вернулся в Орхус. Камиль получал игровую практику в арендах, но дорога в Ливерпуль была закрыта. Летом 2021-го он подписал полноценный контракт с Копенгагеном.

Выглядел хорошо во всех командах

Первый международный опыт Грабара получил в Юношеской лиге чемпионов в составе Ливерпуля. В прессе писали, что парню пришлось "поселиться в тренажерном зале и набрать более 30 фунтов". Наставник юношеской команды Стивен Джеррард исчерпывающе характеризовал игру подопечного: "Для меня Камиль – топ, топ голкипер".

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Полноценно Грабара раскрылся в Орхусе, где получил доверие и запомнился надежной игрой. Бенефис поляка случился в финале плей-офф сезона 2020/2021, когда в послематчевой серии пенальти Камиль парировал три удара с отметки. Благодаря этому его команда завоевала путевку в Лигу конференций.

Сезоном ранее Грабара проходил испытание подземельем английского Чемпионшипа. Его Хаддерсфилд финишировал на 18-й строчке, недалеко от зоны вылета. Но именно к вратарю претензий было меньше всего. Наставник "терьеров" Марк Хадсон нахваливал подопечного: "Камиль фантастический. У него очень много хороших качеств, и он только станет сильнее".

Дважды серьезно травмировался, играл в маске

В январе 2020-го в матче за Хаддерсфилд поляк получил жуткую травму после столкновения с партнером. "Он потерял сознание и не понимал, где находится, когда пришел в себя", – рассказывал тренер Хаддерсфилда Дэнни Коули. Камиля эвакуировали непосредственно со стадиона в больницу, где он провел несколько дней. К счастью, скоро Грабара вернулся в общую группу.

Но уже в июле 2022 года Камиль снова заставил поволноваться за его здоровье. Тогда уже вратарь Копенгагена столкнулся с защитником Ольборга Матиасом Россом.

Hvertfald ret tydeligt at Vavro forsinker Ross lige præcis nok til at han ikke når bolden…



AaB misser chancen for straffe, og Grabara misser chancen for at spille fodbold en måneds tid…



Good guy Vavro… pic.twitter.com/C6WdanDlWy — Jõnās Ąaes-Jõrgensen (@DenRigtigeMcCoy) July 24, 2022

После этого Камиль выходил на поле в специальной защитной маске. Именно в ней Грабара провел один из лучших матчей в карьере, сдержав давление Манчестер Сити в поединке группового этапа ЛЧ (0:0). В тот вечер кипер парировал пенальти от Рияда Мареза.

Copenhagen hero, Kamil Grabara! ?



Mahrez denied from the spot #UCL pic.twitter.com/NP61pb3xBA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 11, 2022

А вскоре наставник польской сборной Чеслав Михневич включил Грабару в заявку "кадры" на чемпионат мира в Катаре. Правда, на Мундиале Камиль на поле не выходил.

Имеет специфический характер

Если же говорить о характере Камиля Грабары, то здесь следует заметить, что парень неоднократно отмечался противоречивыми поступками. Несколько лет назад вратарь признался в интервью Przegląd Sportowy: "Больше всего мне нравится раздражать людей". В этом разговоре с польским журналистом Камиль издал несколько интересных утверждений:

Лучший вратарь мира? Я. А также я – самый интересный человек в Twitter. Десять ребят с другой стороны улицы хотят забить гол, а я могу им помешать. Я не мог выбрать лучшую позицию на поле. Я всегда был, может быть, не интровертом, но эгоистом. Вратарю легче привлечь внимание. Я не делаю то, что делает большинство людей на поле. Блин, я один, у меня другая одежда, чем у всех. Это круто.

Путь в футбол для Грабары был усеян гравием и камнями. Именно на таких полях он начинал свою карьеру. "У меня до сих пор шрамы на боках. Меня тогда это не беспокоило, это просто помогло мне поверить, что я вынослив", – говорил Грабара. Кстати, футболом увлекался не только отец Камиля, как это часто бывает, но и мама. По словам Грабары, его мама играла в футбол с ребятами и передала свои гены сыну.

А еще польский вратарь достаточно устойчив к критике: "Люди вынуждены ждать моих ошибок так, как ждут премьеры фильма, скажем, "Звездные войны". Они не знают, когда я совершу ошибку – в декабре, январе, а может, и никогда".

Высмеивал партнера

Как-то Камиль признался: "Когда мне скучно, я люблю что-нибудь написать кому-то в Twitter". Именно из-за соцсетей поляк несколько раз попадал в громкие скандалы. Сначала – мелочи. Молодой вратарь засветил в Snapchat часы стоимостью 65 тысяч злотых, за что ему изрядно прилетело. "Часы были мои, но сумма неправильная. Я пытался дистанцироваться от этого. Тот, кто меня не знает и думает, какой я идиот, к сожалению, ошибается. Это как судить книгу по обложке. Простая поговорка, но правдивая", – снова включал философа Грабара.

Как мы понимаем, делить одну раздевалку с Камилем непросто. Особенно если ты его конкурент. Отношения с австралийским вратарем Мэтью Райаном в Копенгагене не сложились сразу. В конце прошлого года датский гранд провел несколько неудачных матчей, поэтому тренерский штаб посадил Мэтью на скамью запасных как раз перед чемпионатом мира в Катаре.

Я не комментирую выступления моих товарищей по команде – это особенно касается случаев, когда я не участвовал в играх, – говорил Грабара в интервью Tipsbladet. – Однако есть причина, почему мы занимаем девятое место в Суперлиге и почему залетают голы. Я не вижу конкуренции на позиции вратаря. У меня есть все основания полагать, что я первый номер Копенгагена.

Вскоре поляк частично смягчил свое выступление в СМИ: "Тот факт, что мы не друзья вне поля, не означает, что мы не уважаем друг друга". Между тем, Райан никак не комментировал публичные выпады напарника.

Новое развитие история приобрела уже во время ЧМ, когда Райан допустил результативную ошибку в матче с Аргентиной. После поединка кипер признался, что команда поддержала его. Но только не партнер из Копенгагена. Грабара опубликовал иронический пост. "Наверное, это была политика", – написал Камиль, намекая на причины потери австралийцем места в составе Копенгагена.

Must have been politics, for sure — Kamil Grabara (@Kamil_Grabara1) December 3, 2022

Райан прокомментировал пост партнера сухо: "Честно говоря, я не удивлен. Но его мнение меня не волнует". В январе Мэтью перебрался в нидерландский АЗ.

Вызвал гнев турок

Последняя скандальная история с Грабарой и соцсетями датирована 20 сентября. Стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов Копенгаген провел с Галатасараем (2:2). Датчане побеждали до 86-й минуты, но в концовке Грабара пропустил дважды. После игры поляк вылил свою боль в Instagram: "Заслуживали трех очков с этой сраной дырой, но это жизнь, мы двигаемся дальше". Позже Камиль отредактировал самую пикантную часть сообщения и вместо оскорбительной фразы о сопернике, добавил "в этой дерьмовой игре".

Но турецких болельщиков это уже не волновало. Они принялись угрожать убийством и самому футболисту, и его жене. Самое важное, что в своих фантазиях интернет-воины не ограничиваются и обещают физическую расправу для всей семьи Грабары даже сейчас, через несколько недель после того сообщения.

Кстати, раздражать фанатов Галатасарая поляк начал еще до игры. На вопрос о том приходилось ли ему раньше выступать на таких стадионах, Камиль ответил:

Мы не будем впервые играть в такой атмосфере, мы привыкли к этому. Ведь играют не фанаты, а мы. Я слышал от своего друга, что болельщики Фенербахче лучше.

Когда Грабару переспросили, случайно этот друг не Себастьян Шимански, поляк, выступающий за Фенербахче, то Грабара добавил: "Нет, другой мой друг сказал, что болельщики Фенербахче лучше".

Поддерживает Украину и заинтересовал Баварию

В то же время риторика польского кипера не всегда так противоречива. Грабара неоднократно публично направлял месседжи поддержки Украине в войне с Россией. В частности, принимал участие в акции Копенгагена и делал немало проукраинских перепостов в соцсетях. Ретвитил даже посты Министерства обороны Украины.

В начале сентября Копенгаген официально объявил о том, что летом 2024-го Грабара перейдет в Вольфcбург. Однако немецкий клуб может активировать эту опцию раньше – в январе. Этот трансфер состоялся на фоне слухов об интересе к поляку со стороны Баварии. И пусть пока Камиль не едет в Мюнхен, но это хороший шаг навстречу Рекордмастеру. К тому же Копенгаген попал в одну группу ЛЧ с Баварией. В поединке с командой Томаса Тухеля Грабара с партнерами был близок к сенсации. К 67-й минуте датчане побеждали немецкого чемпиона, однако в итоге уступили 1:2.