"Если бы мы попали в еврокубки, мы бы закрыли этот люфт. А так – он пока присутствует.

Игроки СК Днепр-1 три месяца не получают заработную плату, – источник

У нас большой зарплатный фонд, но все равно футболисты каждый месяц получают выплаты. Игроки каждый месяц получают зарплату, например перед Минаем была выплата. До этого – на зимних сборах, следующая будет во время паузы сборных. Все по плану, ничего чрезвычайного.

А насчет протестных настроений, или желания бойкотировать матчи... Недовольных нет", – сказал Фридман в комментарии Telegram-каналу Днепрянин.

Напомним, СК Днепр-1 после 20-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на третьей строчке, имея в своем активе 38 очков и на 2 пункта отстает от лидера – Шахтера.

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