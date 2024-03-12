"Футбол 24" подытожил 20-й тур УПЛ, который завершился несколькими сенсациями и громкой тренерской отставкой. Новое видео – уже на нашем YouTube-канале.

Динамо и СК Днепр-1 потеряли очки, порадовав Шахтер, который обыграл Колос и по итогам тура возглавил турнирную таблицу УПЛ. Александр Шовковский впервые не выиграл матч чемпионата Украины на посту главного тренера Динамо. Помешал пенальти на 90+9-й минуте, который принес Вересу ничью.

Для его коллеги – Юрия Калитвинцева – поражение от Александрии имело печальные последствия. Главный тренер Полесья подал в отставку, которую уже утвердил Геннадий Буткевич. Первая смена на тренерской скамейке в УПЛ в 2024 году.

Об этом и не только – в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Динамо упустило победу над Вересом, пропустив с пенальти на 90+9 – Шовковский завершил триумфальную серию в УПЛ