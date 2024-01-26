"Мы пока не знаем, просто понимаем, что это дополнительные расходы. Нет еще четкого понимания. Об этом еще не думали, если честно.

Заря выступила против возобновления чемпионата U-21: "Давайте лучше эти средства направим на то, чтобы выиграть войну"

Но почему, например, не сделать в таком формате, как играет женская Премьер-лига? Они же могут договориться условно так: 10 клубов из УПЛ, 4-6 – из Первой лиги. Зачем это обязательство, чтобы клубы участвовали? Например, те, которые финансово несостоятельны.

Чтобы это было на добровольной основе, а не на принудительной. Думаю, это было бы справедливее. Надо входить в положение клубов – война идет, между прочим, тяжело бизнесменам деньги даются. Уверен, что 2-4 клуба из Первой лиги выступали бы, у кого хорошее финансовое положение", – сказал Фридман в комментарии Tribuna.

Напомним, накануне новоиспеченный вице-президент УАФ Сергей Ребров заявил о важности для института сборных возобновления чемпионата U-21.

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