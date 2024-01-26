СК Днепр-1 предложил оригинальную идею по возобновлению чемпионата U-21 – клуб не хочет выбрасывать деньги на ветер
Коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман поделился мыслями относительно создания еще одного турнира.
"Мы пока не знаем, просто понимаем, что это дополнительные расходы. Нет еще четкого понимания. Об этом еще не думали, если честно.
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Но почему, например, не сделать в таком формате, как играет женская Премьер-лига? Они же могут договориться условно так: 10 клубов из УПЛ, 4-6 – из Первой лиги. Зачем это обязательство, чтобы клубы участвовали? Например, те, которые финансово несостоятельны.
Чтобы это было на добровольной основе, а не на принудительной. Думаю, это было бы справедливее. Надо входить в положение клубов – война идет, между прочим, тяжело бизнесменам деньги даются. Уверен, что 2-4 клуба из Первой лиги выступали бы, у кого хорошее финансовое положение", – сказал Фридман в комментарии Tribuna.
Напомним, накануне новоиспеченный вице-президент УАФ Сергей Ребров заявил о важности для института сборных возобновления чемпионата U-21.
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