– То, что мне предложил Андрей Шевченко – это то, с чем я раньше работал. Это анализ сборных всех возрастов. Потому я с удовольствием принял это предложение. Буду заниматься тем, чем я занимался раньше.

– Вам объясняли, в чем будут заключаться функции вице-президента? Какие они?

– Я контролирую весь институт сборных Украины. Начиная с U-17, которую мы контролируем сейчас. Также U-19, U-21 и национальная сборная. А в планах есть создать еще U-16.

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– Вы строите вертикаль сборных, вы – главный тренер национальной сборной. Это все ваши функции как вице-президента? Дополнительную нагрузку вам не обещали?

– Я еще есть в Исполнительном комитете, я все слушаю, я выражаю свое мнение, и я считаю, что с моим мнением будут считаться.

– Сейчас сборные U-16 и U-18 подчинены более старшим возрастным категориям – U-17 и U-19. Это, в частности, и ваше решение?

– Нет, пока нет. Мы работаем над этим решением. Сейчас будет очень много вопросов. Сейчас я уезжаю в Турцию, посмотреть. Но главная моя работа – это сборная. Мы просматриваем кандидатов, мы отслеживаем всех игроков, выступающих за границей. В первую очередь – это национальная сборная.

– Можем ожидать какие-то новые фамилии перед стыковыми матчами?

– Для меня сейчас очень важно, чтобы не было никаких травм. Перед этими матчами это очень важно. Параллельно мы просматриваем кандидатов. Важно, что у нас есть конкуренция на каждой позиции. Будем находить тех кандидатов, которые готовы к стыковым матчам.

– Как вы относитесь к тому, что с вас сейчас не только как с тренера будут спрашивать, но и как с функционера, вице-президента?

– Я же говорю: я согласился на это, потому что я буду заниматься тем, чем я и занимался. Но у меня больше ответственности. Я с этим согласен. И я не боюсь этой ответственности, потому что я буду заниматься тем, чем я люблю заниматься.

– Какова ваша позиция по реорганизации чемпионатов U-19 и U-21?

– Я надеюсь, что мы вернем U-21. Это не только мое положение и не только мое предложение. Мы должны договариваться с клубами. Для института сборных важно вернуть U-21. Это также важно для игроков, для переходного возраста. Ведь после U-19 мы теряем очень много игроков.

– А речь идет о возвращении U-15 и U-20. Какова ваша позиция?

– Пока мы об этом не говорим.

– Вы только что вышли из кабинета, где что-то происходило. Можете ли рассказать некоторые детали?

– Я из лифта вышел (улыбается). Много было решений. Это больше даже не решения, а подготовка к новому Исполкому. Мы поставили много задач, все должны работать и до следующего заседания подготовить решение имеющихся проблем.

– Есть ли возможность восстановить мемориал Лобановского и Банникова?

– Я с удовольствием. Но сейчас об этом мы точно не говорили. И я не глава федерации. Выйдет глава – можно спрашивать у него, – цитирует Реброва UA-football.

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