СК Днепр-1 попрощался с бразильским форвардом, который так и не успел дебютировать
12:58 - Читати українською
Уровень бразильского легионера Уэсли Браги не впечатлил тренерский штаб Александра Кучера.
Полузащитник Уэсли Брага покинул СК Днепр-1, сообщает Telegram-канал "Днепрянин".
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22-летний нападающий, присоединившийся к "спортклубовцам" в летнее трансферное окно, не подошел тренерскому штабу по уровню игры и подготовки. Футболист уже исключен из заявки СК Днепр-1 на официальном сайте УПЛ.
Напомним, Брага переехал в чемпионат Украины из арабского Аль-Насра в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на один год, однако так и не успел дебютировать за команду Александра Кучера.
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