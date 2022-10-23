Полузащитник Уэсли Брага покинул СК Днепр-1, сообщает Telegram-канал "Днепрянин".

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22-летний нападающий, присоединившийся к "спортклубовцам" в летнее трансферное окно, не подошел тренерскому штабу по уровню игры и подготовки. Футболист уже исключен из заявки СК Днепр-1 на официальном сайте УПЛ.

Напомним, Брага переехал в чемпионат Украины из арабского Аль-Насра в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на один год, однако так и не успел дебютировать за команду Александра Кучера.

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