Результаты нападающего сборной Украины Артема Довбика в текущем сезоне заставляют европейские клубы снова выстраиваться в очередь за нашим соотечественником.

Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик может покинуть УПЛ уже в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

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25-летний нападающий достиг принципиальной договоренности с нынешним клубом о своем переходе. По информации источника, руководство днепрян обещает Довбику, что продаст его зимой, если получит конкретное предложение. Отмечается, что стоимость украинца вряд ли превысит 6 миллионов евро, ведь контракт футболиста со "спортклубовцами" истекает 31 декабря 2023 года. К слову, Артем уже сообщил клубу, что не будет продолжать сотрудничество.

Как следствие, на горизонте снова появились турки. Издание Haberin Takası сообщает, что Трабзонспор еще раз попытается подписать Довбика. Летом клуб испытал едва ли не все способы подписать украинца, однако потерпел неудачу. Руководство "бордово-синих" уже готовит план на январь, ведь форвард сборной Украины – приоритетная цель усиления атакующей линии Трабзонспора.

Напомним, ранее на украинца претендовали ряд клубов из Италии (Болонья, Торино и Салернитана) и Турции (Фенербахче, Бешикташ и Галатасарай). В текущем сезоне Довбик провел за СК Днепр-1 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативных передачи. Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро.

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