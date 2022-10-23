В воскресенье, 23 октября, в 13:00 начнется противостояние Харькова и Днепра – Металлист примет СК Днепр-1. Этот матч станет особенным для наставника днепрян Александра Кучера, тренировавшего в прошлом сезоне Металлист.

Текущая форма

К поединку 9 тура футболисты СК Днепр-1 подходят не в лучшем настроении. В среду лидер чемпионата впервые потерял очки и прервал свою 6-матчевую победную серию. Еще в минувшее воскресенье днепряне были близки к потере очков – Макс Валеф пропустил первые голы в чемпионате, однако его партнеры исправили положение. На 5-й добавленной минуте Сергей Логинов принес победу своей команде над Рухом – 3:2.

Однако уже через несколько дней команда Кучера не смогла повторить схожий трюк и сенсационно поделила очки с Ингульцом – 2:2. Следует заметить, что на последних секундах Днепр-1 мог снова вырывать победу, однако на удар Фареса Балули отреагировал голкипер.

Фарес Балули

Потеря зачетных баллов днепрянами позволила Шахтеру догнать главного конкурента. Следовательно, турнирную таблицу УПЛ возглавляют сразу две команды с 19 очками в активе. В игре с Металлистом СК Днепр-1 будет настроен исправить положение, но в условиях очень насыщенного графика это будет сделать непросто.

Сергей Логинов в объятиях партнеров

В то же время харьковчане наоборот матч предыдущего тура пропускали – поединок с Динамо перенесен. Будет ли такая пауза в календаре им на руку, сказать сложно, однако это позволит игрокам Металлиста работать в обычном недельном цикле.

Parimatch Ukraine безусловным фаворитом встречи считает СК Днепр-1, коэффициент победы которого составляет 1,50. На выигрыш Металлиста – 6,00. В случае ничейного результата ваша ставка умножится на 4,60.

Харьковчане стабильно провели начало сезона, если не учитывать разгромное поражение Шахтеру 1:6. Четыре победы в семи поединках позволяют Металлисту находиться на четвертой строчке с 13 очками. Хотя на этом этапе расположение участников в турнирной таблице несколько условно, ведь плотность команд может нарушить одна удачная или провальная игра.

Поединок между Металлистом и Днепром-1 это еще и противостояние лучших бомбардиров лиги. У Артема Довбика – 6 голов, на один забитый мяч меньше у Максима Прядуна. Нападающий харьковчан отлично начал сезон и забил почти половину голов своей команды. Как удержать Прядуна? Оборона днепрян, слишком много пропустившая в двух последних турах, будет иметь непростую задачу.

Максим Прядун

История противостояний

Футбольная битва Харькова и Днепра имеет давнюю историю. Однако, если говорить исключительно о клубах, которые будут играть между собой в воскресенье, для них этот матч станет первым историческим. Пути СК Днепр-1 и Металлиста раньше не пересекались.

Parimatch Ukraine прилагает усилия, чтобы футбол в нашей стране двигался вперед даже в таких тяжелых условиях. Компания продолжает поддержку клубов УПЛ и планирует с Шахтером, Днепром-1, Черноморцем и Львовом реализацию важных проектов.



Кроме того, бренд поддерживает Вооруженные Силы Украины. Помощь Parimatch Ukraine ВСУ и украинцам уже достигла почти 300 миллионов гривен. Компания будет продолжать помогать бороться за победу свободной нации.

Кадровая ситуация

Главная проблема Металлиста – отсутствие основного кипера Александра Рыбки. В поединке с Вересом он травмировал колено. Рыбка уже перенес операцию, а его возвращение ожидается в середине ноября. Впрочем, к дуберу Александра, Оресту Костыку, претензий быть не может – прошлый поединок против Ворсклы он провел очень уверенно, несмотря на два пропущенных гола.

В лазарете днепрян остаются аргентинец Эмилиано Пурита и Валерий Лучкевич. Недавно клуб из Днепра сообщил о том, что Лучкевич-младший в этом сезоне не сыграет.

Артем Довбик

Ориентировочные составы

Металлист: Костык – Романюк, Мызюк, Ралюченко, Каплиенко – Подлепенец, Чидомере, Чайковский, Танковский, Картушов – Прядун.

Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Горбунов – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Амаш – Довбик.