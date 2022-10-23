Півзахисник Веслі Брага покинув СК Дніпро-1, повідомляє Telegram-канал "Дніпрянин".

Довбик досяг згоди зі СК Дніпро-1 щодо свого трансферу – є один нюанс

22-річний нападник, який приєднався до "спортклубівців" у літнє трансферне вікно, не підійшов тренерському штабу за рівнем гри та підготовки. Футболіста вже виключили з заявки СК Дніпро-1 на офіційному сайті УПЛ.

Нагадаємо, Брага переїхав у чемпіонат України з арабського Аль-Насра у статусі вільного агента та підписав контракт терміном на один рік, однак так і не встиг дебютувати за команду Олександра Кучера.

"Зустріч з колишніми": анонс матчу УПЛ Металіст – СК Дніпро-1