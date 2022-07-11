Еще один иностранец не побоялся вернуться в УПЛ на фоне войны.

Бразильский защитник Габриэл Бусанелло вернулся в СК Днепр-1, сообщает fcdnipro.com.

Полузащитник СК Днепр-1 продолжит карьеру в чемпионате Португалии

23-летний защитник уже присоединился к команде на сборе в Словении и готов включиться в тренировочный процесс.

Напомним, Бусанелло – воспитанник Шапекоэнсе. Он был арендован СК Днепр-1 в начале февраля и должен был выступать в УПЛ до 31 декабря 2023 года. Габриэл не успел сыграть за днепрян ни одного официального матча, приняв участие лишь в нескольких спаррингах в Турции. Война заставила его до 30 июня выступать в Жувентуде, где в 9 матчах он отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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