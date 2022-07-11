Ще один іноземець не побоявся повернутися в УПЛ на тлі війни.

Бразильський захисник Габріел Бусанелло повернувся в СК Дніпро-1, повідомляє fcdnipro.com.

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23-річний оборонець вже приєднався до команди на зборі у Словенії і готовий включитись у тренувальний процес.

Нагадаємо, Бусанелло – вихованець Шапекоенсе. Він був орендований СК Дніпро-1 на початку лютого і мав виступати в УПЛ до 31 грудня 2023 року. Габріел не встиг зіграти за дніпрян жодного офіційного матчу, взявши участь лише у кількох спарингах у Туреччині. Війна змусила його до 30 червня прихиститися в Жувентуде, де у 9 матчах він віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.

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