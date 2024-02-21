СК Дніпро-1 розібрався з боргами і тепер може повноцінно запрошувати нових гравців.

Комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман у коментарі Tribuna підтвердив зняття трансферного бану. Вчора (20 лютого) СК Дніпро-1 отримав відповідне рішення УЄФА після того, як виплатив заборговані кошти колишньому тренеру Ігору Йовічевічу.

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Через бан дніпряни не мали права реєструвати нових гравців у нинішнє зимове вікно. Керівництво клубу відразу заявило, що буде вирішувати проблеми і всі борги компенсує – так і сталось. Трансферне вікно в Україні зачиняється 12 березня, тому часу для запрошення новачків ще вдосталь. Один офіційно вже є – з Шахтаря орендували півзахисника Олега Очеретька, який кілька тижнів тренується з командою Юрія Максимова.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 відновить сезон 25 лютого матчем проти Миная. Підопічні Максимова разом з Кривбасом перебувають на вершині УПЛ, набравши 34 очки за 17 матчів.

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