Команда Игора Йовичевича набрала ход во второй части прошлого сезона, а этот и вообще начала без поражений – эффектная ничья с Ворсклой (2:2) и погром Десны (3:0). Подопечные Остапа Маркевича не могут похвастаться такими результатами. В новой кампании азовцы разошлись миром со Львовом (1:1) и уступили Десне (1:2).

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Первый опасный момент случился уже на 3-й минуте. Это Назаренко протащил мяч по правому флангу, сместился в центр и пробил. Голкипер Мариуполя Кудрик был бессилен, но его спасла перекладина. Следующие атаки тоже были через Назаренко. С этого же фланга Александр отдал на Довбика, которого на считанные мгновения опередил кипер и помешал забить.

И все же подавляющее преимущество конвертировалась в гол – Ди Франко с ближней стойки сбросил на дальнюю, Чуже выиграл верховую дуэль, но после удара головой мяч попал в штангу и отлетел в ноги Довбику – форвард днепрян забил в пустые ворота.

"Спортклубовцы" и после гола продолжили тотально преобладать Мариуполь, который не имел моментов. Более того, до перерыва азовцы во второй раз вынимали мяч из ворот. Контратака СК Днепр-1 завершилась эффектным голом Назаренко в дальний угол, ассистировал вингеру Довбик. За несколько мгновений счет мог стать разгромным, но Дубинчак пробил рядом со штангой. На 44-й минуте днепряне ошиблись в центре, но Дмитрий Топалов пробил выше ворот.

Сразу после перерыва Остап Маркевич сделал несколько замен, что немного оживило игру. Мариуполь уже не отсиживался в обороне и даже пытался атаковать, но действиям не хватало остроты. И вообще темп второго тайма по сравнению с первым сильно упал.

Впрочем Мариуполю удалось восстановить интригу во встрече – Мампасси после подачи со штрафного сбросил на Вьюнника, а Богдан в одно касание расстрелял Паста. Но надежды жили не долго. Драмбаев получил вторую желтую карточку за фол на Чуже и оставил "азовцев" в меньшинстве за 8 минут до конца основного времени. Едва ли не последний шанс вырвать хотя бы ничью в матче имел Хромей – Михаил пробил штрафной, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от цели.

СК Днепр-1 возглавил турнирную таблицу УПЛ с семью зачетными баллами, ведь Шахтер сенсационно уступил Александрии. Мариуполь имеет лишь одно очко.

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