Товарищеский матч 4 агуста 2021

Фенербахче – Динамо – 1:1

Голы: Пелкас, 63 – Леднев, 28

Мирча Луческу готовит Динамо к еврокубковому режиму двух матчей в неделю. В августе киевляне будут совмещать поединки УПЛ со спаррингами против Фенербахче, миланского Интера и Бешикташа. Сам румынский наставник на этот раз в Стамбул не полетел из-за запрета врачей. Динамо с разгрома Вереса стартовало в чемпионате. Фенер только завершает подготовку к началу сезона. Команда Витора Перейры выиграла 4 из своих 5 контрольных матчей. Средняя результативность бронзовых призеров турецкой Суперлиги в этих спаррингах составила 3 ​​гола за игру, так что встреча против Озила и компании должна была стать прекрасной проверкой своих возможностей. Отметим, что ранее команды 4 раза встречались в рамках Лиги чемпионов. Динамо выиграло оба домашних поединка. В Стамбуле дважды фиксировали ничью.

Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляция матча (видео)

Трещит фланг Кендзеры и Цыганкова на старте встречи. Ферди и Озил разрывают. Подачи, прострелы, врывания в штрафную, удары. Бойко на месте. У Динамо единственный момент за 10 минут от Жерсона. Сидорчук перехватил, Леднев и Шепелев продлили, а Родригес выстрелил метров с 20 – вратарь хозяев не без проблем парировал. Леднев и Цыганков остро врывались по правому полуфлангу, а вот последний удар/пас подвел обоих. Новичок Динамо Рамирес неплохо цепляется за мячи в стиле Беседина и подыгрывает, а вот найти его в штрафной партнеры не могут. Были определенные проблемы у киевлян с выходом из-под прессинга, но постепенно наладили процесс доставки снарядов в финальную треть.

Гости совсем осмелели во второй половине тайма. На 28 минуте Цыганков и Сидорчук на двух вытолкали круглого под давлением соперника. Виктор продолжил пасом в разрез. Фенер провалился при попытке загнать соперников в положение вне игры. Леднев получил кучу времени на очень долгие раздумья, не отдать ли на Рамиреса, но в конце разобрался с голкипером сам.

Dinamo Kiev, Lednev'in attığı golle Fenerbahçe karşısında öne geçti... pic.twitter.com/9f8z7kxCH1 — TRT Spor (@trtspor) August 4, 2021

Первый удар от венесуэльского новичка. Рамирес самостоятельно попытался разобраться в штрафной, но защитник заблокировал попытку Эрика. Только показалось, что Динамо полностью стабилизировало свою защитную игру, как стамбульцы тонкой передачей Пелкаса вывели Валенсию на Бойко. Эннер воспользовался не совсем уверенной игрой Забарного, но прошить вратаря не сумел. Бойко выручил и после еще одной атаки левым флангом. Все тот же Ферди угрожал. Валенсия со штрафного метров с 30 закрутил минимально над крестовиной. Знаменитый Луис Густаво также приложился издали – близко, но Бойко и здесь все контролирует.

Кендзера потерял своего игрока, но повезло, что тому не удалось замкнуть. Озил выбежал на свидание с Бойко, но оконфузился. Мало того, что экс-звезда Реала и Арсенала забрался в минимальный офсайд, да еще и бездарно попытался перебросить Дениса. Сидорчук классно забросил диагональ на правый фланг. Турки снова провалились с офсайдной ловушкой, поэтому Кендзера мог выжать побольше, чем неудачная попытка прострела – затянул поляк, а мог и сам решать.

На старте второй половины классные рывок и длинный пас от Цыганков. Партнеры не поддержали, как следует. Сидорчук под давлением растерялся и отдал назад так, что Бойко чуть не съел его взглядом – на ровном месте привезли себе стандарт. С выходом Миколенко, Тымчика, Буяльского и Гармаша вместо Сидклея, Забарного, Леднева и Рамиреса Динамо заиграло еще агрессивнее. Получше с высоким прессингом, несколько острых стандартов и передач. В частности, Буяльский мягко набрасывал на линию вратарской, а Цыганкову сантиметра не хватило, чтобы замкнуть.

GOL! Mesut Özil'in asisti, Pelkas'ın golü! Fenerbahçe beraberliği yakaladı... pic.twitter.com/dlpvxt0YFW — TRT Spor (@trtspor) August 4, 2021

По ударам 14:6 по состоянию на 60 минут матча. Однако это преимущественно дальние попытки из-за пределов штрафной. Действительно остро выглядела попытка Осаи-Сэмюэла, который в свои 23 года провел 6 полных сезонов в низших английских лигах. Бойко снова выручает, а вот Миколенко должен действовать осторожнее – его скидка облегчила дело соперника. Антюх на 62-й меняет Жерсона. А вот и магия Озила. Месут качнул Антюха и мгновенно забросил во вратарскую. А там Кендзера проиграл рывок Пелкасу, который элегантно прокинул между ног Бойко.

Серия замен Фенербахче раскрывает игру. Антюх ворвался в штрафную и сбросил на Караваева – прямо во вратаря. Миколенко в разрез на Гармаша. Денис притормаживает и забрасывает под рывок тому же партнеру. Виталию совсем немного не хватает, чтобы организовать шедевр. Тымчик и Буяльский аналогично комбинируют справа в штрафной, но опять миниальным не хватает в завершающей фазе. Правый защитник Динамо совершил крутой рейд с центра поля. Остановили Тымчика только с фолом на линии штрафной. Шапаренко перебросил и стенку, и ворота.