Команда Ігора Йовічевіча набрала ходу у другій частині минулого сезону, а цей і взагалі розпочала без поразок – ефектна нічия з Ворсклою (2:2) та погром Десни (3:0). Підопічні Остапа Маркевича не можуть похизуватись такими результатами. У новій кампанії азовці розійшлись миром зі Львовом (1:1) та поступились Десні (1:2).

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Перший небезпечний момент трапився вже на 3-й хвилині. Це Назаренко протягнув м'яч правим флангом, змістився у центр і пробив. Голкіпер Маріуполя Кудрик був безсилим, але його врятувала поперечка. Наступні атаки теж відбувались через Назаренка. З цього ж флангу Олександр віддав на Довбика, якого на лічені миттєвості випередив кіпер та завадив забити.

І все ж тотальна перевага конвертувалась у гол – Ді Франко з ближньої стійки скинув на дальню, Чуже виграв верхову дуель, але після удару головою м'яч влучив у стійку і відлетів у ноги Довбику – форвард дніпрян забив у порожні ворота.

"Спортклубівці" і після гола продовжили тотально переважати Маріуполь, який не мав моментів. Ба більше, до перерви азовці вдруге виймали м'яча з воріт. Контратака СК Дніпро-1 завершилась ефектним голом Назаренка у дальній кут, асистував вінгеру Довбик. За кілька миттєвостей рахунок міг стати розгромним, але Дубінчак пробив поруч зі стійкою. На 44-й хвилині дніпряни помилились у центрі, але Дмитро Топалов пробив вище воріт.

Одразу по перерві Остап Маркевич зробив кілька замін, що трішки пожвавило гру. Маріуполь вже не відсиджувався в обороні та навіть намагався атакувати, але діям не вистачало гостроти. Та й загалом темп другого тайму у порівнянні з першим сильно впав.

Втім Маріуполю вдалось відновити інтригу у зустрічі – Мампассі після подачі зі штрафного скинув на В'юнника, а Богдан в один дотик розстріляв Паста. Але надії жили не довго. Драмбаєв отримав другу жовту картку за фол на Чуже та залишив "азовців" у меншості за 8 хвилин до кінця основного часу. Чи не останній шанс вирвати бодай нічию у матчі мав Хромей – Михайло пробив штрафний, але м'яч пролетів у кількох сантиметрах від цілі.

СК Дніпро-1 очолив турнірну таблицю УПЛ із сімома заліковими балами, адже Шахтар сенсаційно поступився Олександрії. Маріуполь і надалі має лише одне очко.

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