Вингер СК Днепр-1 Билл продолжит карьеру в бразильской команде Нова-Игуасу, сообщает клубный сайт.

СК Днепр-1 столкнулся с очередным демаршем – легионер отказался возвращаться в Украину

24-летний футболист будет выступать в чемпионате штата Кариока на правах аренды до 31 декабря 2024 года.

Напомним, Нова-Игуасу не чужой для Билла клуб – в подростковом возрасте (с 13 до 16 лет) он уже выступал за эту команду, откуда перебрался в академию Фламенго. Именно там его и заметил СК Днепр-1, взяв в аренду в феврале 2021 года. В январе 2022-го днепряне выкупили игрока за 300 тысяч евро.

После начала полномасштабного вторжения Билл устроил скандал, отказавшись возвращаться в Украину. С марта 2022-го выступал в арендах за бразильский Спорт Ресифи, Интернасьонал Лимейра и Сампайо Корреа, а также латвийский РФШ. Летом прошлого года Билл вернулся в СК Днепр-1 и провел за "спортклубовцев" 7 матчей (без результативных действий). Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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