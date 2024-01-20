Вінгер СК Дніпро-1 Білл продовжить кар'єру у бразильській команді Нова-Ігуасу, повідомляє клубний сайт.

СК Дніпро-1 зіткнувся з черговим демаршем – легіонер відмовився повертатися в Україну

24-річний футболіст виступатиме у чемпіонаті штату Каріока на правах оренди до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Нова-Ігуасу не чужий для Білла клуб – у підлітковому віці (з 13 до 16 років) він вже виступав за цю команду, звідки перебрався до академії Фламенго. Саме там його і помітив СК Дніпро-1, взявши в оренду у лютому 2021 року. У січні 2022-го дніпряни викупили гравця за 300 тисяч євро.

Після початку повномасштабного вторгнення Білл влаштував скандал, відмовившись повертатись в Україну. З березня 2022-го виступав в орендах за бразильський Спорт Ресіфі, Інтернасьйонал Лімейра та Сампайо Корреа, а також латвійський РФШ. Влітку минулого року Білл повернувся до СК Дніпро-1 і провів за "спортклубівців" 7 матчів (без результативних дій). Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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