Днепровский клуб страдает от выходок гастарбайтеров, которые плюют на контрактные обязательства.

Накануне СК Днепр-1 отправился на зимние сборы в Турцию. Как сообщает FC Dnipro, ряд бразильцев отказались возвращаться в расположение команды.

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По информации источника, после переговоров полузащитник Витиньо и форвард Маркос Андре согласились присоединиться к основному составу уже в Турции. Полузащитник Миндиньо и защитник Гильерме Варжао прибудут в расположении U-19, а вот форвард Венделл пока отказывается возвращаться.

Напомним, 19-летний нападающий присоединился к СК Днепр-1 в статусе свободного агента летом 2023 года и выступал за молодежную команду днепрян. Его контракт действует до лета 2025 года.

К слову, в прошлом сезоне подобные демарши днепровцам устраивали алжирец Янис Хамаш и бразильцы Билл и Габриэл Бусанелло.

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