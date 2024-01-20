Коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман объяснил, почему клуб до сих пор не рассчитался со своими экс-тренерами.

"Безусловно, мы рассчитаемся с Кучером. Мы уже начали погашать трансферный бан. Я недавно общался с Красниковым и ему об этом говорил. Наверное, он просто не успел сообщить Кучеру.

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Не боимся ли мы штрафных санкций, например, снятия очков из-за долгов? Мы обязательно закроем все долги и уже работаем в этом направлении. Понятно, что клуб всегда должен нести ответственность перед игроками и тренерским штабом за выполнение контрактных обязательств.

СК Днепр-1 всегда стремился к финансовому фэйр-плей. Мы не выполнили задачу и не попали в еврокубки. В связи с этим СК Днепр-1 недозаработал, как мы знаем по прошлогодней кампании, около 6 млн евро. Если бы мы эти деньги получили, то, безусловно, смогли бы быстро погасить задолженность перед бывшими и нынешними футболистами и тренерами клуба.

Футбол рассчитан на целевую аудиторию людей призывного возраста, которые воюют на фронте, которые донатят на ВСУ, отдавая последние 100-200 гривен, а футболисты в это время получают 15, 20, 25 тысяч долларов, поэтому смешно читать о двухмесячной задолженности. Что в этом случае должен делать болельщик, расплакаться?

У нас есть деньги и Йовичевичу, но заплатить ему мешает чисто технический нюанс. Украинское законодательство во время войны не позволяет выводить деньги из украинских банков в евро на тот счет, который предоставил Йовичевич. Мы пытаемся уладить этот вопрос, ищем варианты.

Правда ли, что у СК Днепр-1 есть четырехмесячная задолженность и перед действующими игроками, и перед тренерским штабом? Нет. В СК Днепр-1 уже несколько лет существует двухмесячный разрыв в зарплате, от которого мы избавились бы, если бы попали в этом сезоне в еврокубки. Чтобы было понятно, игроки ежемесячно получают зарплату – в декабре за сентябрь, в январе за октябрь и т. д. Это даже серьезной задолженностью назвать нельзя. СК Днепр-1 платит деньги в белую, игроки получают на карточку, никаких проблем нет", – сказал Фридман в комментарии Sport Express.

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, уступая лидеру – Кривбассу – по дополнительным показателям. Свой первый поединок весной подопечные Юрия Максимова проведут против Миная (базовая дата – 24 февраля).

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