Вингер СК Днепр-1 Билл не намерен возвращаться в Украину во время войны.

Бразилец должен вернуться из аренды из латвийской РФШ в СК Днепр-1, однако отказывается играть на украинских стадионах, сообщает FCDNIPRO.COM.

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Так что присутствие Билла на зимних сборах днепрян, как и дальнейшие выступления за команду, пока выглядит маловероятными. Transfermarkt оценивает вингера в 250 тысяч евро.

В общей сложности, Билл провел 10 матчей за РФШ, в которых отличился 4 голами, среди которых хет-трик в поединке Кубка Латвии.

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