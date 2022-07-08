Вице-президент Металлиста Евгений Красников, планирующий начать сотрудничество со "спортклубовцами", рассказал о будущих локациях своей новой команды.

"Этот вопрос лучше задать исполнительному директору Андрею Русолу. Но план такой: сборы в Словении, базироваться в Словакии, а играть в Ужгороде.

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Плюс есть момент, что команды УПЛ, играющие в еврокубках, матчи между собой могут играть в другой стране", – сказал Красников в программе "Денисов Time".

Напомним, днепряне находятся на пороге перестройки из-за неизбежного перехода Игора Йовичевича в Шахтер. По информации СМИ, наставник Металлиста Александр Кучер уже присоединился к СК Днепр-1 в Словении. Какая судьба ждет харьковчан – пока неизвестно.

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