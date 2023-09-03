"После игры с ЛНЗ команда возвращается в Днепр. Будем базироваться в родном городе, проводить игры чемпионата и Кубка на Днепр-Арене. Футболисты, конечно, нервничают. Непростая ситуация.

Фанаты СК Днепр-1 угрожают игрокам команды, если те не вернутся в Днепр

Относительно легионеров... Бразильцы все едут. Бланко – колеблется, переживает, даже больше не от того, что что-то прилетит, а по личным вопросам. У него семья живет в Барселоне, и если у нас, например, будет несколько дней выходных, как ему добираться в Испанию?

Есть и наши украинские ребята, которые родом не из Днепра, – они тоже очень волнуются и нервничают, я не буду их фамилий называть. Местные ребята – им проще, они знают ситуацию в городе, однако нервничают и они. Прижились все уже в Ужгороде, а сейчас надо переезжать", – сказал Фридман в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, ранее СК Днепр-1 домашние матчи в УПЛ проводил на стадионе Авангард в Ужгороде, а соперников по еврокубкам принимал в словацком Кошице.

Днепр-1 вылетел из еврокубков, проиграв Спартаку – драма, автогол, два удаления и прощание с Лигой конференций