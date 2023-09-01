Днепровские болельщики выступили с жестким заявлением к украинским игрокам команды, которые не имеют желания возвращаться в город.

"Ребята! Основная часть ваших болельщиков находится в городе Днепр. Многие из нас – с женами и детьми. Мы переживаем прилеты ракет и звуки сирен с первого дня войны, при этом поддерживая команду.

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Вам сейчас предстоит вернуться к нам в город и играть на родном стадионе. И мы вас пока что просто предупреждаем (и ваших жен). Украина узнает фамилию каждого, кто только посмеет сомневаться в своем желании вернуться домой (мы постараемся). Хорошо подумайте и бойтесь своих мыслей.

А мы знаем о чем говорят и думают некоторые из вас. И пока что делаем вид, что это обычная человеческая слабость, которая будет быстро побеждена. Все на вашей совести. Помните об этом, когда в очередной раз во флаг Украины заворачиваетесь", – говорится на сайте фанатов FCDNIPRO.COM.

Отметим, что СК Днепр-1 после вылета из еврокубков передислоцируется в Днепр – ранее команда находилась в Ужгороде. Стоит отметить, что обращение было написано на русском языке.

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