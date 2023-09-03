"Після гри з ЛНЗ команда повертається до Дніпра. Будемо базуватися у рідному місті, проводити ігри чемпіонату і Кубка на Дніпро-Арені. Футболісти, звичайно, нервують. Непроста ситуація.

Фанати СК Дніпро-1 погрожують гравцям команди, якщо ті не повернуться до Дніпра

Щодо легіонерів... Бразильці всі їдуть. Бланко – вагається, переживає, навіть більше не від того, що щось прилетить, а з особистих питань. У нього сім'я живе в Барселоні, і якщо у нас, наприклад, буде декілька днів вихідних, як йому добиратися до Іспанії?

Є й наші українські хлопці, які родом не з Дніпра, – вони теж дуже хвилюються і нервують, я не буду їхніх прізвищ називати. Місцеві хлопці – їм простіше, вони знають ситуацію у місті, проте нервують і вони. Прижилися усі вже в Ужгороді, а зараз треба переїжджати", – сказав Фрідман у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, раніше СК Дніпро-1 домашні матчі в УПЛ проводив на стадіоні Авангард в Ужгороді, а суперників у єврокубках приймав у словацькому Кошіце.

Дніпро-1 вилетів з єврокубків, програвши Спартаку – драма, автогол, два вилучення і прощання з Лігою конференцій