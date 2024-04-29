Бразильский вингер Клейтон да Силва будет выступать в чемпионате Малайзии.

Бывший полузащитник Динамо Клейтон да Силва продолжит карьеру в малазийском клубе Перак, сообщает пресс-служба команды.

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Напомним, 28-летний бразилец защищал цвета Динамо в сезоне 2020/21. Он стал чемпионом и обладателем Кубка Украины, хотя в целом провел за киевлян жалкие 9 минут.

После отъезда из Украины Клейтон выступал сначала за бразильский ССА, а затем за Лондрину. Последним его клубом на родине был Эрсилио Луз.

К слову, Перак прошлый сезон завершил на 11-й строчке турнирной таблицы Суперлиги. Новый чемпионат в Малайзии стартует 11 мая.

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