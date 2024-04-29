Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд, который на правах аренды защищает цвета Орхуса, получил травму, сообщает официальный сайт датского клуба.

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26-летний вингер вышел на замену во втором тайме матча 27-го тура Суперлиги против Копенгагена и уже через 14 минут подвернул лодыжку. Миккел не смог продолжить игру и был заменен.



Напомним, в свое время, выступая за Динамо, Дуэлунд получил двойной перелом лодыжки. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

К слову, Миккел выступает за Орхус с января 2023 года – датчанин не возвращался в Динамо с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну с Украиной. Он уже имеет подписанный контракт с Орхусом до 30-го июня 2025 года, а его соглашение с Динамо рассчитано до 30 июня 2024-го. Таким образом, летом Дуэлунд покинет киевлян бесплатно и станет полноправным игроком Орхуса.

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