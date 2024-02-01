"В условиях войны очень тяжело приглашать качественных иностранцев, многие хорошие игроки просто боятся ехать в Украину. Но, все равно, некоторые неплохие легионеры приезжают, вернулось много украинцев. Тот же Шахтер вернул своих воспитанников: Чигринского, Ракицкого, которые поднимают уровень УПЛ.

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Кто из УПЛ уже готов пойти на повышение в европейские чемпионаты? Прежде всего – это Судаков, о котором очень много пишут. Не знаю, правдивы эти суммы или нет, но Георгий несомненно заслуживает пойти на повышение. Он один из самых лучших игроков в нашем чемпионате. Также в Шахтере отмечу Сикана. Мне понравилось, как он действовал в последних турах УПЛ и Лиге чемпионов. Даниил показал хороший уровень атакующего футболиста.

В Днепре-1 есть Гуцуляк и Пихаленок, которые мне очень нравятся. В Динамо неплохая молодежь, те же Бражко, Ванат. Эти игроки смело могут идти в топ-5 чемпионатов Европы и они там не будут последними. В украинском чемпионате сейчас достаточно ярких футболистов", – цитирует Вернидуба Украинский футбол.

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