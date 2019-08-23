СК Днепр-1 официально подтвердил переход швейцарца Сабатини

Полузащитник Гриффин Сабатини стал игроком СК Днепр-1, в составе которого проведет как минимум сезон 2019/20.

СК Днепр-1, после 4-х туров занимающий 7 место в УПЛ, объявил о подписании контракта с полузащитником Гриффином Сабатини. Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает официальный сайт днепрян.

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20-летний уроженец Зимбабве, который имеет швейцарское гражданство, будет выступать под 91-м номером. Недавно он уже был заявлен за команду Дмитрия Михайленко на матчи Премьер-лиги.

Сабатини, выступающий на позиции центрального хавбека, ранее играл в США за команду Норсистерн Юниверсити, а последним его клубом был швейцарский Волен U-23.

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