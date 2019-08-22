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Кравченко получил дисквалификацию за удаление из-за споров с арбитром

17:58 45 Читати українською
Кравченко получил дисквалификацию за удаление из-за споров с арбитром
Сергей Кравченко / ФК Ворскла

КДК УАФ наказал капитана СК Днепр-1 Сергея Кравченко за удаление в матче 4-го тура УПЛ против Ворсклы. Полузащитник получил два матча дисквалификации.

55’ Юрий Коломоец
 
Алексей Чичиков 50’
Сергей Кравченко 90+1’
50’ Алексей Чичиков
55’ Юрий Коломоец
90+1’ Сергей Кравченко

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко, который был удален в поединке 4-го тура УПЛ против Ворсклы, не сыграет в ближайших поединках чемпионата Украины против Львова и Колоса. Еще две игры дисквалификации 36-летний капитан днепрян получил условно до конца сезона 2019/20, сообщает официальный сайт УАФ.

Ворскла – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Кравченко получил красную карточку в конце поединка против Ворсклы за споры с арбитром. Сам матч завершился миром 1:1 – после 4-х туров команда из Днепра занимает 7 место в турнирной таблице.

Напомним, Кравченко является воспитанником Шахтера, а в течение карьеры выступал за Ворсклу, Динамо, Днепр, Волынь и СК Днепр-1. Провел 10 матчей за национальную сборную Украины и забил 1 гол.

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СК Днепр-1 СК Днепр-1 Сергей Кравченко Сергей Кравченко УАФ КДК УАФ Видеоновости Ворскла - СК Днепр-1
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