Кравченко получил дисквалификацию за удаление из-за споров с арбитром

КДК УАФ наказал капитана СК Днепр-1 Сергея Кравченко за удаление в матче 4-го тура УПЛ против Ворсклы. Полузащитник получил два матча дисквалификации.

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко, который был удален в поединке 4-го тура УПЛ против Ворсклы, не сыграет в ближайших поединках чемпионата Украины против Львова и Колоса. Еще две игры дисквалификации 36-летний капитан днепрян получил условно до конца сезона 2019/20, сообщает официальный сайт УАФ.

Ворскла – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Кравченко получил красную карточку в конце поединка против Ворсклы за споры с арбитром. Сам матч завершился миром 1:1 – после 4-х туров команда из Днепра занимает 7 место в турнирной таблице.

Напомним, Кравченко является воспитанником Шахтера, а в течение карьеры выступал за Ворсклу, Динамо, Днепр, Волынь и СК Днепр-1. Провел 10 матчей за национальную сборную Украины и забил 1 гол.

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