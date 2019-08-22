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СК Днепр-1 дозаявил швейцарца Сабатини

12:25 96 Читати українською
СК Днепр-1 дозаявил швейцарца Сабатини
Гриффин Сабатини / Youtube

Полузащитник Гриффин Сабатини стал игроком СК Днепр-1.

Швейцарский полузащитник Гриффин Сабатини попал в заявку СК Днепр-1, сообщает официальный сайт УПЛ.

Ворскла – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Отметим, что Сабатини родился в Зимбабве, однако имеет швейцарский и итальянский паспорта.

Добавим, что последним клубом полузащитника был швейцарский Волен U-23.

Ворскла и СК Днепр-1 расписали результативную ничью

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