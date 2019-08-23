СК Дніпро-1 офіційно підтвердив перехід швейцарця Сабатіні

Півзахисник Гріффін Сабатіні став гравцем СК Дніпро-1, у складі якого проведе щонайменше сезон 2019/20.

СК Дніпро-1, який після 4-х турів посідає 7 місце в УПЛ, оголосив про підписання контракту з півзахисником Гріффіном Сабатіні. Угода розрахована на 1 рік, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

Кравченко отримав дискваліфікацію за вилучення через суперечки з арбітром

20-річний уродженець Зімбабве, який має швейцарське громадянство, виступатиме під 91-м номером. Нещодавно він вже був заявлений за команду Дмитра Михайленка на матчі Прем'єр-ліги.

Сабатіні, який виступає на позиції центрального хавбека, раніше грав у США за команду Норсістерн Юніверсіті, а останнім його клубом був швейцарський Волен U-23.

"Знав, що це потішить моїх друзів у Києві". Він співав у Москві пісню про Динамо і тікав від Чорнобиля