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СК Дніпро-1 офіційно підтвердив перехід швейцарця Сабатіні

06:00 243 Читать на русском
СК Дніпро-1 офіційно підтвердив перехід швейцарця Сабатіні
Гріффін Сабатіні / СК Дніпро-1

Півзахисник Гріффін Сабатіні став гравцем СК Дніпро-1, у складі якого проведе щонайменше сезон 2019/20.

СК Дніпро-1, який після 4-х турів посідає 7 місце в УПЛ, оголосив про підписання контракту з півзахисником Гріффіном Сабатіні. Угода розрахована на 1 рік, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

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20-річний уродженець Зімбабве, який має швейцарське громадянство, виступатиме під 91-м номером. Нещодавно він вже був заявлений за команду Дмитра Михайленка на матчі Прем'єр-ліги.

Сабатіні, який виступає на позиції центрального хавбека, раніше грав у США за команду Норсістерн Юніверсіті, а останнім його клубом був швейцарський Волен U-23.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Гріффін Сабатіні Гріффін Сабатіні
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